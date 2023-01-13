İhlas Haber Ajansı

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Hasta dağ keçisi tedavi edilip doğaya bırakıldı

Tunceli’de vatandaşların bulduğu hasta dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bulunduğu bölgede veteriner desteği ile tedavi edildikten sonra yaşam alanına geri bırakıldı.

Tunceli'de vatandaşların bulduğu hasta dağ keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından bulunduğu bölgede veteriner desteği ile tedavi edildikten sonra yaşam alanına geri bırakıldı.


Tunceli'de vatandaşlar tarafından hasta olduğu düşünülen dağ keçisi bulundu. Vatandaşlar dağ keçisinin bitkin olmasından dolayı durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. Hazırlıklarını yapan ekipler, yanlarına aldıkları veteriner hekimi ile hasta olan dağ keçisinin yanına giderek gerekli tedaviyi uyguladıktan sonra tekrardan doğal yaşam alanına geri bıraktı.

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