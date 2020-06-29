İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hasta dağ keçisini 5 kilometre sırtlarında taşıdılar

Tunceli’de bir grup genç, hasta halde buldukları dağ keçisini yaklaşık 5 kilometre taşıyıp evlerinde koruma altına aldı, ardından da doğa ekiplerine teslim etti.

Tunceli'de bir grup genç, hasta halde buldukları dağ keçisini yaklaşık 5 kilometre taşıyıp evlerinde koruma altına aldı, ardından da doğa ekiplerine teslim etti. Kısmi körlük yaşadığı belirlenen dağ keçisi tedavi altına alındı.


Hozat ilçesine bağlı İn Köyü kırsalında yöre sakinlerinden Özgür Ataş ve arkadaşları, hareket etmeyen dağ keçisini fark etti. Keçiyi sırtlayan arkadaşlar, yaklaşık 5 kilometre taşıyarak köye getirdi. Burada keçiye su ve yiyecek veren gençler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, keçiyi alarak kent merkezine götürdü. Burada veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan keçinin, kısmi körlük yaşadığı tespit edildi.


Keçinin tedavisine başlayan Veteriner Hekim Baran Kar, dışarıdan bir sorun görünmediğini belirterek, “Ancak beyinle ilgili bir sıkıntısı var. Beyin enfeksiyonu var. Bu da kısmi körlüğe sebep olmuş. Bu yüzden dengesiz hareketleri var. Bir hafta, on gün boyunca tedavisini yapacağız. Düzeldikten sonra yeniden doğal ortamına bırakacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.