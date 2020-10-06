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Hastane kavşağında kalbi duran yaşlı adam hayata döndürüldü, helikopterle Elazığ'a kaldırıldı

Tunceli’de hastane kavşağında kalbi duran yaşlı adam, kaldırıldığı Devlet Hastanesi’nde yeniden hayata döndürüldü, ardından Skorsky tipi askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

Tunceli'de hastane kavşağında kalbi duran yaşlı adam, kaldırıldığı Devlet Hastanesi'nde yeniden hayata döndürüldü, ardından Skorsky tipi askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.


Olay, Merkez Atatürk Mahallesi hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta yürüyen 70 yaşındaki Hasan Bent bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sağlık ekipleri Bent'in kalbinin durduğunu tespit etti. İlk müdahalesi burada yapılan Bent, daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yeniden hayata döndürülen yaşlı adam için askeriyeden helikopter istendi.


Hastane bahçesine inen Skorsky tipi askeri helikopter yaşlı adamı alarak Elazığ'a götürdü.Bent'in Medical Park Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındığı aktarıldı.

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