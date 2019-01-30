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Hayatını kaybeden eski milletvekili Yıldırım, toprağa verildi

Ankara’da 84 yaşındaki hayatını kaybeden eski milletvekili Süleyman Yıldırım, memleketi Tunceli’de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Ankara'da 84 yaşındaki hayatını kaybeden eski milletvekili Süleyman Yıldırım, memleketi Tunceli'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.


Tunceli eski milletvekili Süleyman Yıldırım (84), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti. Yıldırım için dün TBMM'de tören düzenlenmesinin ardından cenazesi Tunceli'ye getirildi. Yıldırım için Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.


Cenazeye CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Yıldırım'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt tarafından helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.


Daha sonra Yıldırım'ın naaşı merkeze bağlı Güleç Köyü'nde götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.

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