Hayatını kaybeden öğretim görevlisi anısına Zel Dağına tırmandılar

Tunceli'de hayatını kaybeden öğretim görevlisi Cemal Diribaş anısına 2 bin 400 rakımlı Zel Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi.

Zirve Dağcılık Tunceli Şubesi tarafından kalp krizi sonucu 47 yaşında vefat eden akademisyen üyeleri Cemal Diribaş anısına 2 bin 400 rakımlı Zel Dağı'na tırmanış gerçekleştirildi.Tırmanışa Diribaş'ın ağabeyi Cem Diribaş, Kulüp Başkanı İskender Doğan ile dağcılar katıldı.Tırmanış 8,5 saat sürdü.

Ağabey Cem Diribaş," Kardeşimin anısını yaşatmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Duyarlılık gösterip katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Akademisyen ve üyeleri Cemal Diribaş'ı genç yaşta kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirten Kulüp Başkanı İskender Doğan ise; "Kendisi bu doğaya aşıktı. Birlikte çok sayıda zirve gerçekleştirmiştik. Bugün de onun anısı için etkinliği düzenledik"ifadelerini kullandı.