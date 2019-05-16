Hayırsever işadamı, "Düzgün Baba" ziyaretgahının yolunu genişletiyor

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba ziyaretgahının yolu, hayırsever iş adamı tarafından kurumların da desteğiyle genişletilmeye başlandı.

Her yıl ziyaretçi yoğunluğu yaşanan Düzgün Baba ziyaretgahının yolunun darlığı zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyordu. Geçtiğimiz yıl ziyaretgaha giden Tuncelili işadamı Kazım Demirtaş'a bu sorundan bahsedilmesi üzerine, yolun genişletilmesi için girişimlerde bulundu. Tunceli Valiliği, Nazımiye Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile görüşmeler yapan Demirtaş, kendi imkanlarıyla yolu genişletmek istediğini söyledi. Demirtaş'ın bu girişimine yetkililer de destek verince yol genişletme çalışmaları başladı. Nazımiye ilçe merkezine 9 kilometre mesafede bulunan ziyaretgaha giden yolun başlayan genişletme çalışmasının kısa sürede bitirilmesi planlandığı aktarıldı.

40 yıl önce ilçeden ayrılarak İstanbul'a gittiğini anımsatan Demirtaş, "Ben de çocukluğumda Düzgün Baba'ya yaya olarak gelip gidiyordum. İçimde bir inanç vardı. İnşallah bir gün Allah bana nasip eder de Düzgün Baba'ya hizmet ederim diyordum. Geçen yıl çocuklarımla buraya gelmiştim. Dernek başkanıyla görüştüm. Buranın yolunun çok kötü olduğunu gördüm. Kendisine yolu yapacağımın sözünü verdim. Bu sözümü de yerine getirdiğim için çok mutluyum" dedi.

Yol yapımının maddi boyutunu düşünmediğini asıl önemli olanın maneviyat olduğunu dile getiren Demirtaş, "Buraya inanarak yapıyorum. Düzgün Baba'nın yoluna inanıyorum. İnandığım için yapıyorum. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Düzgün Baba Tanıtım Yatırım Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Habip Açıkgöz de, "Büyük araçlar, otobüsler geldiği zaman sıkıntı yaşanıyordu. İnsanlar mağdur oluyordu. Sağolsun bu coğrafyada doğup burayı unutmayan iş adamı Kazım Demirtaş 2018 yılında yolun yapımı için söz verdi, sözünde de durdu. Şimdi yol çalışması yapılıyor. Burası Alevi toplumunun inanç yeridir. Sadece Aleviler gelmiyor. Fransız'ı, Alman'ı, Japon'u, İngiliz'i geliyor. Bizim amacımız buraya gelenlerin rahatça ibadetlerini yapmaları. Böyle duyarlı iş adamlarımızın hizmet etmeleri bizim çalışma azmimizi daha da yükseltiyor. Bizi daha da bağlıyor bu inanç yerimize" şeklinde konuştu.