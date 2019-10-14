İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayırseverin kardeşi adına yaptırdığı okulda eğitim başladı

Tunceli’de hayırsever bir iş adamının trafik kazasında kaybettiği kardeşi adına yaptırdığı 8 derslikli okulda eğitim öğretim başladı.

Tunceli'de hayırsever bir iş adamının trafik kazasında kaybettiği kardeşi adına yaptırdığı 8 derslikli okulda eğitim öğretim başladı.


Hayırsever İşadamı Ali Büyükdağ, merkeze bağlı Alibaba Mahallesi Ovacık yolu üzerinde, genç yaşta trafik kazasında kaybettiği kardeşi Latif Büyükdağ adına 8 derslikli okul yaptırdı. Bilişim çağına uygun sınıflar, bahçesinde öğrencilerin güvenli bir şekilde vakitlerini geçirebileceği alan, konferans salonu ve müzik sınıflı çeşitli donatıların bulunduğu ilkokulda öğrenciler eğitim ve öğretime başladı.


Tunceli'de eğitimin kalitesinin yüksek olduğunu anımsatan Vali Tuncay Sonel “Tunceli'ye böylesine güzel ve modern bir okul kazandıran Tuncelili Hayırsever İşadamımız Ali Büyükdağ'a çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz.Bu güzel okulumuz yöremize ve çocuklarımıza hayırlı olsun"dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.