Hediye enstrümanlarla 120 öğrenci müzikle tanıştı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde eğitim gören 120 öğrenci, kendilerine hediye edilen enstrümanlar ve açılan ücretsiz müzik kurslarıyla müziğe yöneldi.

Tunceli Valiliği koordinesinde, Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından SODES kapsamında yürütülen “Uygarlığın İmzası Sanat” projesi etkin olarak uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında çoğunluğu ilk ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 120 öğrenciye çeşitli enstrümanlar hediye edildi. 90'ına gitar, 15'erine ise keman ve bağlama hediye edilen 120 öğrenci, ücretsiz müzik kurslarıyla da tamamen müziğe yöneldi.

Öğrencilerin 3 ay gibi kısa bir sürede enstrüman çalmaya başladığını belirten müzik öğretmeni Ersin Karademir, “Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklar. Çocuklar açılan kurslar sayesinde sanat anlamında iyi bir yol kat ettiler. Önemli olan bu çocukların müziğe olan ilgisini destekleyebilmekti. Bize destek sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Proje sayesinde ilçenin sosyal etkinlikler yönünden zenginleştiğini anımsatan proje koordinatörü İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vural Berker ise, “SODES kapsamında açılan ve Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 'Uygarlığın İmzası Sanat' isimli proje kapsamında yaptığımız çeşitli etkinliklere ek olarak ilçede ücretsiz kültür sanat kursları açtık. Açtığımız bu kurslar içerisinde özellikle keman, gitar ve bağlama eğitimleri çocuklardan yoğun ilgi gördü. 120 öğrencimize bu kurslarla ilgili müzik aleti dağıttık. Birçok öğrencimiz ilk kez aldığımız bu müzik aletleriyle tanışma imkanı buldu. Öğrencilerimize kurslarımızı her hafta düzenli olarak gerçekleştirdik" dedi.

Önceki yıllarda ilçede öğrencilerin önemli başarılar elde ettiğine de dikkat çeken Berker, "Özellikle orta öğretime geçiş sınavlarında ilçemiz Türkiye çapında başarısıyla adından söz ettirmişti. Öğrencilerimiz bu sınavlardan oldukça başarılı sonuçlar almıştı. Ancak öğrencilerimiz bu yoğun ders çalışma temposu içerisinde sanatsal, sosyal ve sportif faaliyetlere yeterince katılamıyordu. Biz bu eksikliği gördüğümüz için bu tarz bir projeye odaklandık ve hayata geçirdik. Projeyi hayata geçirdikten sonra öğrencilerimizden bizimde beklediğimizin üzerinde yoğun bir ilgi oluştu. Bu kursların gerçekleştirilmesinde emeği geçen, faydalı olmasına vesile olan müzik öğretmenimiz Ersin Karademir'e, Çemişgezek İlçe Kaymakamımız Harun Kazez'e ve Tunceli Valimiz Tuncay Sonel'e çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Müzik enstrümanı çalmakla hayallerinin gerçekleştiğini belirten öğrenciler, 3 ay gibi kısa bir sürede şarkı çalabilecek duruma geldiklerini ve ilerleyen zamanda bütün kursiyer öğrencilerle birlikte orkestra kurmayı planladıklarını aktardı.