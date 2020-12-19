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Hem tırmanış yaptılar, hem de doğaya yem bıraktılar

Tunceli’ye tırmanış için il dışından gelen doğaseverler, yaban hayvanlarını unutmadı.

Tunceli'ye tırmanış için il dışından gelen doğaseverler, yaban hayvanlarını unutmadı. Doğaseverler, tırmandıkları Düzgün Baba Dağı'nda kanatlı hayvanlar için yem bıraktı.


Elazığ'dan Tunceli'ye tırmanış için gelen 3 kişilik ekip, bir rehberle birlikte Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Doğaseverler, tırmanışın sonunda yanlarında getirdikleri 50 kilogram buğdayı kanatlı hayvanlar için doğaya bıraktı.


Tunceli merkezden yaklaşık 42 kilometre uzakta olan Düzgün Baba Dağı'na tırmandıklarını belirten doğaseverlerden Ayetullah Yıldız, “Tırmanırken de burada yaşayan canlıları unutmadık. Buğday getirdik. Umarım yerine ulaşır. Küçük de olsa bir faydamız olur” dedi.

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