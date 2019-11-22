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Hozat'ta 3 bin 500 ceviz ve dut fidanı dağıtıldı

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde 3 bin 500 adet ceviz ve dut fidanı ücretsiz dağıtıldıİlçeye Kaymakam Cuma Emeç’in girişimleriyle 3 bin 500 dut ve ceviz fidanı temin edildi.

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde 3 bin 500 adet ceviz ve dut fidanı ücretsiz dağıtıldı


İlçeye Kaymakam Cuma Emeç'in girişimleriyle 3 bin 500 dut ve ceviz fidanı temin edildi. Daha sonra Kaymakam Emeç, vatandaşlara ulaştırılmak üzere köy ve mahalle muhtarlarına fidanların büyük bir bölümünü teslim etti.Fidanların bir kısmı ise öğrencilere dağıtıldı.


Orman sevgisi ve çevre bilinci aşılamak amacıyla böyle bir etkinlik yapıldığı aktarıldı.

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