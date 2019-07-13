Hozat'ta en çok kitap okuyan öğrenciler bisikletle ödüllendirildi

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde en çok kitap okuyan öğrenciler, bisikletle ödüllendirildi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde Halk Kütüphanesine giderek en çok kitap okuyan öğrenciler, Kaymakamlık ve ilçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından bisikletle ödüllendirildi. Kaymakamlık önünde düzenlenen törende en öğrencilere bisikletleri, İlçe Kaymakamı Hüseyin Çam, İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Atabay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Gürbüz ve İlçe Müftüsü Ünal Öztürk tarafından verildi.

Çocukların gelişimi ve eğitimleri için her zaman ellerinden gelen destekleri sağlayacaklarını dile getiren Kaymakam Hüseyin Çam, kitap okumanın önemine değinerek, öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve okumaya teşvik edilmeleri amacıyla ödüllendirdiklerini belirten Kaymakam Çam, okuyan, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirmek istediklerini söyledi.