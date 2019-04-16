Hozat'ta muhtarlarla toplantı

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde yeni seçilen muhtarlara görev yetkileri anlatıldı.

İlçede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucu görevlerine başlayan mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı düzenlendi.Kaymakam Hüseyin Çam başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya muhtarların yanı sıra kurum amirleri ve il genel meclis üyeleri de katıldı. Göreve başlayan mahalle ve köy muhtarlarına kanun ve yönetmelikle verilen görev ve yetkileri anlatıldı.

Muhtarların görev ve sorumluluklarının çok büyük ve vatandaşla devlet arasında köprü olduklarını belirten Kaymakam Hüseyin Çam, muhtarların sorumluluk bölgelerinde köy halkı ile birlikte çalışmasını, herkese eşit ve adaletli bir şekilde yaklaşılması gerektiğini söyledi.