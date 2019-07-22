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Hozat'ta orman yangını, ekipler müdahale ediyor

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Tunceli'nin Hozat İlçesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.


Yangın, İlçeye bağlı Karabakır Köyü'nde ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Henüz tespit edilemeyen nedende dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Tek noktada başlayan yangın, kuru otlarda nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Devam eden yangına müdahale için Hozat ile Pertek Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgenin sarp olması nedeniyle güçlüklü yangına müdahale etmeye başladı.


Yangının olduğu bölgeye giden Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik'te yangının üç farklı noktada devam ettiğini, arazinin sarp olması nedeniyle itfaiyelerin müdahalede güçlük yaşadığını aktardı.

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