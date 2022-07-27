İhlas Haber Ajansı

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Hozat'ta orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Tunceli’nin Hozat ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi.


Hozat Kaymakamı Melih Aydoğan başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla orman yangınlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi. Toplantıda, havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca ilçede yaşanabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmaları ve yürütülmesi gereken faaliyetler görüşüldü.

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