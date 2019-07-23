Hozat'taki orman yangını söndürüldü

Tunceli'nin Hozat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dün, öğleden sonra ilçeye bağlı Karabakır Köyü yakınlarında başlayan orman yangını, kuru otlar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı.Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Hozat ve Pertek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edilmeye başlanmıştı. Yöre sakinlerinin ekiplere destek vermesiyle yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Öteyandan yangından etkilenen alanın tespit edilmesi amacıyla çalışma da yapıldığı bildirildi.