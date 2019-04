Huzur şehri Tunceli, kayyumla "Sosyal Devleti" yaşadı

Tunceli Belediyesi'nde kayyumluk görevini, “sosyal devlet” anlayışı çerçevesinde tamamlamış olmanın gururunu yaşadığını belirten Vali Tuncay Sonel, 21 aylık sürede Tunceli'nin huzur, güven, eğitim ve turizm şehrine dönüşmesi için önemli adımlar attıklarını söyledi. Sonel, ayrıca kamu kurum ve hayırseverlerin desteğiyle 625 milyonlira değerinde hizmet yaptıklarını, her fırsatta ta vatandaşlarla da bir araya geldiklerini söyledi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel,21 aylık kayyumluk görevinin bitmesiyle birlikte yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Tunceli'nin huzur şehri haline geldiğine değinen Vali Sonel;"30 Haziran 2017 tarihi itibari ile devletimizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin güvenliği çerçevesinde İçişleri Bakanlığımız tarafından şahsımıza tevdi edilen kayyumluk görevini, belediye hizmetlerinin 'sosyal devlet' anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olarak tamamlamış olmanın gururunu yaşadığımızı belirtmek isterim.Görevli bulunduğumuz 21 aylık süre zarfında terörden altyapıya, ulaşımdan istihdama pek çok sorun ve ihtiyaçla devraldığımız belediye hizmetlerini, hızlı, operasyonel ve çok yönlü bir hizmet anlayışıyla yerine getirdik. Tunceli'nin huzur, güven, eğitim ve turizm şehrine dönüşmesi için önemli adımlar attık"dedi.

2 bin 500 kişiye iş, 625 milyon liralık proje

Açıklamasını sürdüren Vali Sonel," Terör şehri olarak devraldığımız Tunceli'yi huzur şehrine dönüştürmek için kamu kurum ve kuruluşları ve hayırseverlerimizin yoğun desteğiyle, kısa sürede hayata geçirdiğimiz 625 Milyon TL, tutarındaki projelerimizi sizlerle paylaşmak isteriz.Görüntü kirliliği içerisinde bulunan sahalar, ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, kır bahçeleri, iskeleler, spor sahaları, çocuk oyun alanları, plajlar, açık havuz ve toplam 200 bin metre kare peyzaj düzenlemesi yapılarak yaşanabilir mekanlara dönüştürülmüştür. İşsizliğin en önemli sorunlarımızdan biri olduğu Tunceli'de, açılan üç tekstil fabrikası ve bir özel çağrı merkeziyle, 2500 vatandaşımıza iş ve aş imkanı sağlanmıştır. Fabrikalarda üretilen ürünlerin sekiz farklı ülkeye ihracatı başlamış ve Tunceli istihdamda son sıralardan ilk sıralara yükselmiştir.Türkiye Rafting Şampiyonası, ülkemizde ilk defa düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ve Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'na Tunceli olarak ev sahipliği yapmış bulunmaktayız.Munzur Nehri, almış olduğumuz gondollar, gezi teknesi, sürat motoru ve su jetleri ile canlandırılarak ulusal ve uluslararası düzeyde turizme açılmıştır. Görüntü kirliliği yaratan eski kent meydanı, 3.000 metre kare alanda ışıklandırılma ve peyzaj düzenlemesi yapılarak havuzlu, kafe ve restoranlı Yeni Kent Meydanına dönüştürülmüş ve şehir merkezi estetik bir görünüme kavuşturulmuştur"ifadelerini kullandı.

Viraneye dönen 85 mağazalı çarşı yenilendi

Belediye önünde bulunan ve yapıldığı günden beri yenilenmeyen yeraltı çarşısının değişim dönüşümü ile ilgili de bilgi veren Sonel"Yağmur ve kar sularının sızması sonucu viraneye dönen Yeraltı Çarşısı, yenilenen 85 mağazası ve en modern haliyle, engelli vatandaşlarımızın da ihtiyaçları doğrultusunda müşterilerine hizmet eden bir iş merkezine dönüştürülmüştür. Karanlık, yıkık, tek bir bitkinin bile olmadığı refüj, yol ve kaldırımlar, 9 km lale motifli ışıklandırma ile yepyeni bir görünüme kavuşturulmuş, muhtelif alanlarda 28 bin metre kare kilit taşı ve 32 bin metre kare bordür çalışması ile 16 bin metre engelli yürüyüş yolu yapılmıştır.Öncesinde kürekle yılda 10 bin metre kare asfalt yapılırken, aldığımız finişer ve tır ile yılda 950 bin metre kare sıcak asfalt çalışması yapılmıştır.Hizmete açılan aşevimiz sayesinde ihtiyaç sahibi bin vatandaşımızın evine her gün 3 çeşit yemek, sıcak koruma özelliğine sahip sefer tasları ile gönderilmiştir. Bin 155 Tuncelili üniversite öğrencisine festival bütçesi ve hayırsever vatandaşlarımızın katkısı ile toplam 1 milyon 848 bin TL'lik burs imkanı sağlanmıştır.Harabe haldeki duraklar, içerisinde kütüphanesi bulunan, klimalı, modern duraklara dönüştürülmüştür.Çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere 6 milyon lira değerinde finişer, greyder, tır, otobüs, dorse, engelli minibüsü, yemek dağıtım ve servis minibüsü alınarak yeni araç filosu halkımızın hizmetine sunulmuştur.Yıllarca kazaların yaşandığı ve sürücüler için tehlike oluşturan Demiroluk Virajı genişletilerek olası kazalar engellenmiştir.Mahallelerimize, 24 oyun parkı ve 6 semt sahası yapılarak çocukların oyun oynayacağı, gençlerin spor yapacağı alanlar ilimize kazandırılmıştır.Daha önce Tunceli dışına çıkma imkanı bulamayan 2019 çocuğumuz uçaklarla, İstanbul, İzmir, Ankara, Afyon, Denizli, Çanakkale ve Aydın gibi ülkemizin değişik illerine geziye gönderilmiştir"diye konuştu.

"Biz fikriyle, takım ruhuyla, yerel imkanları en güzel şekilde kullanarak hayata geçirdik"

Kadın Yaşam Merkezi ve Millet Kıraathanesi kurulduğunu da anımsatan Sonel" Farklı türde pek çok canlıya ev sahipliği yapan ilimizde, Türkiye'nin en işlevsel ve doğal yaşam alanına sahip, 500 hayvan kapasiteli Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi kurulmuştur.Sadece yılın belirli gün ve haftalarında hatırlanan engeli olan vatandaşlarımıza 'Hatırlanmak Bir Gün Değil Her Gün Projesi' sayesinde ulaşılmış, engeli olan 2 bin 529 vatandaşımızın her fırsatta ziyaret edilmesi ve tüm isteklerinin yerine getirilmesi sağlanmıştır. Özel tertibatlı araçlar engeli olan vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.Tespit ettiğimiz yetim ve öksüz evlatlarımıza mektup yazılarak 'Eğer annen veya baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin ve ondan almasını istediğin şey ne olurdu” diye sorulmuş, gelen cevaplar doğrultusunda 279 evladımızın istekleri yerine getirilmiş, devletimizin merhameti, şefkati ve sıcaklığı hissettirilmiştir.İl merkezimize kazandırılan Çay Keyfi ve Sanat Sokağı ile kentimiz rengarenk şemsiyeli ve ahşap kaplama iş yerlerinden oluşan sokaklara dönüştürülmüştür.İlimizi futbolda temsil eden Dersim 62 Spor'a yepyeni bir otobüs hediye edilmiştir. Yeni evlat sahibi olan ailelerimiz ziyaret edilerek, anneye çiçek, bebeğe ise altın hediye edilmiş, bebeklerin ilk 6 aylık ihtiyaç malzemeleri karşılanmış, mutluluklarına ortak olunmuştur. Munzur Üniversitesi'nde öğrenim gören ve maddi durumu yetersiz bin 62 öğrencimize 1 yıl boyunca yemek desteği verilmiştir. 89 şehit ailemiz, 55 gazimiz evlerinde ziyaret edilmiş ve Valilik Konutu başta olmak üzere kendileri ile düzenli bir şekilde bir araya gelinmiştir. Bunun yanı sıra, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve muhtarlarımız ülkemizin çeşitli yörelerine geziye gönderilmiştir.Yalnız yaşayıp, sağlık sorunlarından dolayı kendi ev işini yapamayan yaşlılarımıza, evlerinde günlük temizlik ve kişisel bakım hizmeti verilmiştir.146 öğrenci kapasiteli kreş ve gündüz bakımevimiz ile 1-6 yaş arası çocuklara yönelik modern bir eğitim merkezi hizmete açılmıştır.Her ay bir yazar, bir tiyatro ve bir konser etkinliği ile Tunceli'nin sosyal hayatı renklendirilmiştir. Çocuklarımızın zamanlarını eğlenceli bir şekilde geçirebileceği Çocuk Sokağı inşa edilmiş, içerisinde midilli ve pony bulunan At Çiftliği kurulmuştur.Tunceli'nin kutsal mekanlarından biri olan Anafatma güzergahının 65 bin metre kare yeşil alan, piknik alanı ve 2 adet plajı içeren projesi hazırlanarak yapımına başlanmıştır.Şehrimizin doğalgaz altyapısı inşaatı tamamlanmış, Tunceli'ye ilk kez doğalgaz verilmeye başlanmıştır.İl merkezimizde yıkılmaya yüz tutmuş, tehlike arz eden 30 metruk bina gerekli önlemlerin alınmasıyla yıkılarak yerine hayırseverlerimiz tarafından yapılacak olan kütüphane ve konferans salonu gibi projeler hazırlanmıştır.Eğitim ve kültür seviyesinin çok yüksek olduğu ilimizde vatandaşlarımızın Türk ve Dünya edebiyatını tanımaları ve kitap okumaya ilgilerini arttırmak amacıyla şehrimizin belirli yerlerine kitap dekorları yerleştirilmiştir. Devletimizin şefkatini, merhametini ve sıcaklığını başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz, yetim ve öksüz çocuklarımız, engeli olan vatandaşlarımız ve yaşlılarımız olmak üzere yöre halkımıza göstermeye çalıştık.

Başta Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın katkılarıyla uzun yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilemeyen projeleri, 'biz' fikriyle, takım ruhuyla, yerel imkanları en güzel şekilde kullanarak hayata geçirdik"diyerek sözlerini tamamladı.