İhlas Haber Ajansı

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İçerisinde 3 kişinin bulunduğu araç Munzur Nehri'ne uçtu, arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri’ne uçtu.

Tunceli'de içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri'ne uçtu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, arama çalışmalarına başlandığı bildirildi.


Olay, Tunceli-Ovacık Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, Munzur Nehri'ne uçtu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.


Suda kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmaların başladığı öğrenildi.

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