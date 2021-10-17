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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de Güvenlik Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret kapsamında Tunceli’ye gelerek 112 Acil Çağrı Merkezinde Güvenlik Toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret kapsamında Tunceli'ye gelerek 112 Acil Çağrı Merkezinde Güvenlik Toplantısına katıldı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret kapsamında Tunceli'ye geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Soylu, ilk olarak 112 Acil Çağrı Merkezine gelerek burada şeref defterini imzaladı. Soylu daha sonra beraberindeki heyetle, Güvenlik Toplantısına katıldı.


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