İHA muhabirine eğitim ve tanıtıma destek plaketi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Sezai Akın'a eğitimciler tarafından teşekkür plaketi verildi.

Çemişgezek Yatılı Bölge Ortaokulunu idarecileri ve öğretmenleri İHA Çemişgezek Muhabiri Sezai Akın'ı ziyaret etti. Okul Müdürü Ahmet Kurt, beraberinde Müdür Yardımcısı Elif Sulanç Yıldız ve öğretmenler, İHA Muhabiri Akın'a ilçedeki başarılı eğitim ve öğretim çalışmalarını geniş kitlelere duyurulmasının yanı sıra ilçenin tanıtımına sağladığı katkıları nedeniyle teşekkür plaketi verdi.

Okul Müdürü Ahmet Kurt, "İlçemizin ve okulumuzun eğitimde süregelen başarısını ve etkinliklerini, bunun yanında ilçemizin güzelliklerini geniş kitlelere ulaştıran gazeteci Sezai Akın'a bire bir teşekkür etmek istedik"dedi.

Eğitim kadrolarından aldığı plaketin kendisini son derece mutlu ettiğini belirten, İHA Muhabiri Sezai Akın ise, “İnsanın severek yaptığı bir konuda takdir görmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Hele bu kadir şinas kişiler bir toplumun en önemli kesimini oluşturan öğretmenler olması hissiyatıma ayrı bir lezzet kattı. Sayısını bilmediğim kadar haberle aşığı olduğum bu toprağınının bir evladı olarak, bu toprağa bir ses olmayı kendime görev edindim. Acıyı ve mutluluğu, kaybı ve kazancı, en çokta başarıyı haberlerime taşımaya çalıştım.Gerçekte ana gayem bilinmeye değer olanları bilmeye değer olanlara ulaştırmak olmuştur. Yatılı Bölge Ortaokulu'muzun kıymetli öğretmenleri, bilginin en önemli öğreticileri tarafından bu plakete layık görülmek beni öyle mutlu etti ki, bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Bu plaket bir anlamda bana doğru yolda ilerlediğimi düşünmemi sağlamıştır"diye konuştu.