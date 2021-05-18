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İlçe Tarım Müdürü Korona'ya yenildi

Tunceli’nin Mazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selcan Yalvaç (40), Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli'nin Mazgirt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selcan Yalvaç (40), Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Tunceli Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya, “Mazgirt İlce Müdürümüz Ziraat Mühendisi Selcan Yalvaç, kardeşimizi dün gece koronavirusten maalesef kaybettik. Öncelikle ailesinin, tarım camiamızın ve tüm sevenlerinin başı sağolsun. Rabbim sabrı cemil ihsan eylesin. Allah rahmetiyle muamele etsin mekanı Cennet olsun inşallah. Çok üzgünüz Rabbim sabırlar versin” dedi.


Yalvaç'ın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

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