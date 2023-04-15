İlk defa görenler heykel sandı: Yaban keçileri ilçeyi mesken tuttu

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaban keçileri, bir mahalleyi adeta mesken tuttu. Koruma altındaki keçileri ilk defa gören vatandaşlar, hayvanları heykel sandı.

Tunceli'nin yüksek rakımlı dağlarında yaşayan yaban keçileri, bundan 15 yıl önce Çemişgezek ilçe merkezine indi ve vatandaşların şefkatli yaklaşımı sayesinde 15 yıl boyunca ilçe merkezinden ayrılmadı. İlçe merkezinde sürüler halinde dolaşan dağ keçilerini görenler gören vatandaşlar, onları ürkütmemek için çoğu zaman yolunu değiştiriyor. Araçlarıyla buradan ilk defa geçen vatandaşlar da kaya üzerinde sabit duran yaban keçilerini ilk kez gördüklerinde hayvanların heykel olduğunu sandıklarını kaydetti.

Murat Şeker isimli vatandaş, "İlçeye ilk geldiğimde yaban keçilerini ilçenin sokaklarında görünce çok şaşırdım. Yaban keçilerinin ürkek, dağlık ve insanlardan uzak bölgelerde yaşadığını biliyordum. Çemişgezek ilçesinde gördüğüm görüntü beni çok şaşırttı. Yaban hayatına gösterilen ilgi alaka ise mutlu etti" dedi.