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Işkın toplarken kayalıklardan düştü, 3 saatte kurtarıldı

Tunceli’de bahar döneminde dağlık alanlarda yetişen ışkın bitkisini toplamak için giden bir kişi kayalıklardan 15 metre aşağı düşerek yaralandı.

Tunceli'de bahar döneminde dağlık alanlarda yetişen ışkın bitkisini toplamak için giden bir kişi kayalıklardan 15 metre aşağı düşerek yaralandı. Yaralanan şahıs, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla 3 saatte kurtarıldı.


Olay, merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağlık alana Işkın toplamaya çıkan 45 yaşındaki Aydın Akın, dengesini kaybederek 15 metre yüksekten düştü. Bacağından yaralanan ve hareket edemeyen Akın, 112 Acil Komuta Merkezi'nden yardım istedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri ile birlikte İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgeye hareket etti. Ekiplerin zorlu çalışma sonucu ulaşılan Akın'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından sedyeye alınan Akın, 3 saatlik kurtarma çalışma sonrasında sağlık ekiplerine ulaştırıldı.


Ambulansla alınan yaralı, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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