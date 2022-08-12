İhlas Haber Ajansı

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Jandarma vatandaşlara aşure ikram etti

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşlara aşure ikram etti.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde jandarma ekipleri vatandaşlara aşure ikram etti.


Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Ulukale Jandarma Karakol Komutanlığı, asayişi sağlamanın yanında gönüllere dokunan çalışmalarıyla da içleri ısıtıyor. Ulukale Jandarma Karakol Komutanlığında görevli jandarma personelleri, Aşure Günü münasebetiyle hazırladıkları aşureyi, karakolun sorumluluk alanındaki köylerde vatandaşlara ikram etti.


Jandarmanın uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, "Bu ayın faziletlerinden inşallah hepimiz nasipleniriz. Allah birliğimizi dirliğimizi bozmasın. Jandarmamıza teşekkür ederiz. Allah ayaklarını taşa değdirmesin" ifadelerine yer verdi.

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