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Jandarma ve sağlık ekipleri ayağı kırılan vatandaş için seferber oldu

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ayağı kırılan vatandaş için jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde ayağı kırılan vatandaş için jandarma ve sağlık ekipleri seferber oldu. Vatandaş köyden askeri helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.


Olay, Pülümür İlçesi'ne bağlı Kırdım Köyü Büvik Mezrası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Hüseyin Polat, yüksekten düşme sonucu ayağını kırdı. Mezra yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle aile jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarmaya ait helikopterle mezraya giden sağlık ekipleri, Polat'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polat daha sonra askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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