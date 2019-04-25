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Kaçak avcılardan ele geçirilen tüfekler, ihale ile satılacak

Tunceli’de kara avcılığı kanununa muhalefet eden avcılardan ele geçirilen tüfekler, ihale ile satılacak.

Tunceli'de kara avcılığı kanununa muhalefet eden avcılardan ele geçirilen tüfekler, ihale ile satılacak.


Tunceli'de çeşitli tarihlerde kara avcılığı kanununa muhalefet eden avcıların el konulan ve mülkiyeti kamuya geçirilen 12 adet yarı otomatik av tüfeği, Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından pazarlık usulü ile satılacak.8 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat:14.00'da Tunceli Şube Müdürlüğü'nde komisyon tarafından gerçekleştirilecek olan ihaleye katılmak isteyenlerin yivsiz tüfek satın alma belgesine sahip olması gerektiğini belirtildi.


Öte yandan Tunceli'de 2018-2019 av döneminde kara avcılığı kanununa muhalefet eden 55 kişiye 44 bin 89 lirası idari, 37 bin 889 lirası da tazminat olmak üzere toplam 81 bin 978 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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