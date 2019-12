Kad?na y?nelik ?iddete dikkat i?in sergi a?t?

Tunceli'de ya?ayan Seher Kont Erdo?an, kad?na y?nelik ?iddet ve cinayetlere dikkat ?ekmek amac?yla resim sergisi a?t?.

Tunceli'de ya?ayan Seher Kont Erdo?an, ?Kad?nlar ve Geyikler? ismini verdi?i akrilik ve sulu boyadan olu?an 30 resimlik ilk ki?isel sergisini ?l K?lt?r M?d?rl??? Sergi Salonu'nda a?t?. Sergiyi Vali Yard?mc?s? Ak?n Zor ve ?ok say?da davetli gezdi.

Son y?llarda kad?na y?nelik ?iddet ve ya?anan kad?n cinayetlerinin toplumda esef ve ?z?nt?yle kar??land???n? aktaran Vali Yard?mc?s? Ak?n Zor, ?Burada kad?na y?nelik ?iddetin azalt?lmas?nda bir fark?ndal?k olu?turulmas? ad?na Tunceli ilimizde bu sergi a??ld?. Bayan arkada?lar?m?z, gen?ler, ?ocuklar?m?z sergiyi geziyorlar. Yine burada bir ailemiz yak?n bir zamanda ?ocuklar?n? rahats?zl?klar?ndan dolay? kaybettiler. Kendilerine ba?sa?l??? diliyoruz. Allah mekan?n? cennet etsin. Onun da an?s?n? ya?atmak ad?na kendilerine yer verildi. Aileye sab?rlar diliyoruz? dedi.

"Kad?nlar ve geyikler i?in avc? ortak?

?lk ki?isel sergisi hakk?nda bilgi veren Seher Kont Erdo?an, ?Kad?nlar ve Geyikler temas?n?n ??k?? noktas? son d?nemde medyada ?zellikle tesirini ?ok g??l? olarak hissetti?imiz kad?na y?nelik ?iddet, cinayet haberleri. Tabi ki bu hep vard?. Ya?ad???m?z yerde hep var olan ?eylerdi. Birazc?k g?r?n?r oldu. Geyikler ve kad?nlar? ortakla?t?rd???m nokta ise geyikler kendi ya?ad?klar? orman?n, d?nyan?n ma?duru. T?m g?zellikleriyle pe?inde olan, onu ?ss?zda, tenhada k?st?rmak isteyen bir avc? var. Bu avc? hi? durmadan onun teyakkuzda olmas?na neden olan, ?rkekle?tiren bir avc?. Ayn? ?ekilde kad?nlar da b?yle. Biz kad?nlar da sokakta, gecenin bir vaktinde, sabah?n bir vaktinde, g?n?n her dakikas?nda tenhada, ?ss?zda acaba kim ne yapar ?rkekli?iyle ya??yoruz. Birazc?k bu avc?n?n ortak avc? oldu?unu d???n?yorum. Bu avc? eril bir avc?. Biraz bunu resimle, foto resimle g?r?n?r k?lmak, sanat ruhuyla bu duyguyu hissedilir ?ekilde ya?atmak istedim? diye konu?tu.

Sergiyi, ?iddet g?ren ve cinayete kurban giden kad?nlar?n yan? s?ra k?z? Azem ile yak?n zamanda kanser nedeniyle kaybetti?i ??rencisi Dilan Mira? Bitkin'e ithaf etti?ini de ifade eden Erdo?an, kad?na y?nelik ?iddet ve cinayetlerin son bulmas?n? ?mit etti?ini de s?zlerine ekledi.