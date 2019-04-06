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Kadınlara Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kadın çiftçilere yönelik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verildi.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kadın çiftçilere yönelik “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” verildi.


Tarım ve Orman il Müdürlüğü tarafından yürütülen kırsalda kadın girişimciliğinin özendirilmesi, desteklenmesi ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, uygulanabilecek girişimci kadın çiftçi projelerinin hayata geçirilmesi ile "Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı" kapsamında eğitim düzenlendi. Çemişgezek ilçesinde verilen ve 5 gün süren eğitimde 25 kadın çiftçiye "Uygulamalı Girişimcilik Eğitim" ile bilgilendirildi.


İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen program ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem verildiği ve eğitimlerin süreceği belirtildi.

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