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Kadınlardan cinayet protestosu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kadınlar, düzenledikleri yürüyüş ve oturma eylemiyle Sakine Oğuz cinayetini protesto etti.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kadınlar, düzenledikleri yürüyüş ve oturma eylemiyle Sakine Oğuz cinayetini protesto etti.


Tunceli'de 3 çocuk annesi kadını öldüren ardından da cenaze törenine katılan zanlı Medet Can A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hozatlı kadınlar cinayeti protesto etmek amacıyla yürüyüş ve oturma eylemi gerçekleştirdi. İlçe Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, alkış ve sloganlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Sık sık "Kadına uzanan eller kırılsın", "Dersim'de katil istemiyoruz" sloganları atan kadınlar daha sonra oturma eylemi yaptı. Eyleme, erkekler de destek verdi.

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