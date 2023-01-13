İhlas Haber Ajansı

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Kalp hastası vatandaşın yardımına jandarma helikopteri yetişti

Tunceli’de kalp rahatsızlığı bulunan bir kişi, Jandarma Helikopteri ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tunceli'de kalp rahatsızlığı bulunan bir kişi, Jandarma Helikopteri ile Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.


Tunceli'de kalp rahatsızlığı bulunan Muzaffer Arslan tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada anjiyo olan Arslan'ın durumu ağırlaşınca devreye jandarma girdi. Buradan alınan Arslan, jandarma helikopteri ile alınarak Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

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