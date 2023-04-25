Kalp krizi geçiren vatandaş, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de bir köyde kalp krizi geçiren vatandaş, askeri helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde kalp krizi geçiren 58 yaşındaki Selahattin Yıldız isimli vatandaş, ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde aniden rahatsızlanan Selahattin Yıldız'ın yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Köye giden ekipler, Yıldız'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çemişgezek ilçe hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tetkiklerde Yıldız'ın kalp krizi geçirdiği belirlenince jandarmadan yardım istendi.

Yıldız, jandarmaya ait helikopterle ilçeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vatandaşın tedavisine başlandığı belirtildi.