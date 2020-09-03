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Kanadı kırık arı şahini iyileşti, 3 ay sonra tekrar uçtu

Tunceli’de 3 ay önce kanadı kırık şekilde bulunan ve tedavi altına alınan arı şahini, tedavisinin tamamlanmasının doğal ortamına bırakıldı.

Tunceli'de 3 ay önce kanadı kırık şekilde bulunan ve tedavi altına alınan arı şahini, tedavisinin tamamlanmasının doğal ortamına bırakıldı.


3 ay önce merkeze bağlı Çiçekli köyünde vatandaşlar tarafından kanadı kırık halde arı şahini bulundu. Bulunan arı şahininin tedavi altına alınması için durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Ekipler tarafından alınan ve veteriner tarafından koruma altına alınan şahinin tedavisi yapıldı. Kırılan kanadı tekrar tutan, uçmaya başlayan arı şahinin tedavisi tamamlandı.


Ekipler bugün şahini bulunduğu bölgeye götürerek tekrar doğal ortamına bıraktı. Şahin, uçarak kısa sürede gözden kayboldu.

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