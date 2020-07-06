Kapama dut bahçesinde deneme üretimi başladı

Tunceli'nin bir kadın girişimci tarafından ipek böceği yetiştirmek için kurulan dut bahçesinde, deneme üretimine başlandığı bildirildi.

Hozat ilçesinde kadın girişimci Nursen Kankotan tarafından kurulan ve ülkenin ipek böceği üretimine yönelik olarak oluşturulan en büyük kapama dut bahçesinde deneme üretimine başlandı. Akpınar Köyünde bulunan yaklaşık 120 oda alanda kurulu olan bahçede, 3 yıl içerisinde tam üretime geçilmesi planlandığı bildirildi.

Deneme üretimlerinin düzenli olarak devam edeceği kaydedildi.