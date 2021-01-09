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Kar yağmayınca onları da uyku tutmadı, anne ve 2 yavru boz ayı görüntülendi

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Tunceli’de, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Tunceli'de, normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.


Tunceli, son yılların en kurak mevsimlerden birini yaşıyor. Uzun süredir yağış olmayan kentte normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve 2 yavru boz ayı Pülümür Vadisi'nde yiyecek ararken görüntülendi.


Vatandaşlardan Gökhan Duman tarafından cep telefonuyla görüntülenen ayı ailesi, vadide bir süre yiyecek aradıktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

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