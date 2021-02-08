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Kara akbaba bakım ve tedavisinin ardından doğaya salındı

Tunceli’de nesli tehdit altında olan ve bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Tunceli'de nesli tehdit altında olan ve bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.


Mazgirt ilçesine bağlı Bağın Kaplıcaları bölgesinde vatandaşlar, yaklaşık 1 ay önce bitkin halde kara akbaba buldu. Hayvanın uçamadığını fark eden vatandaşlar doğa koruma ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri vatandaşlardan teslim aldığı akbabayı kuruma götürerek, tedavi altına aldı. Veteriner hekim kontrolünde bakım ve tedavisi sağlanan akbaba sağlığına kavuştu. Akbaba, bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.


Kara akbabanın, atmacagiller familyasından orta büyüklükteki bir tür olup sayıları azaldığı için koruma altında bulunduğu bildirildi.

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