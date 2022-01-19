İhlas Haber Ajansı

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Kara saplanan otobüs kurtarıldı

Tunceli-Elazığ karayolunda içindeki yolcularla birlikte kara saplanan otobüs, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.


Olay, Tunceli-Elazığ karayolu Kovancılar mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kara saplanan özel bir firmaya ait otobüs için yardım talebinde bulunuldu. Olay yerine giden AFAD, jandarma, emniyet, Karayolları, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birliği (MEB-AKUB), Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekiplerinin yaptığı çalışmayla otobüs saplandığı yerden kurtarıldı.


Öte yandan Tunceli Valiliği, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları ve gizli buza dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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