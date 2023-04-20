Kara yoluna dökülen tuz, hem insan hem de yaban hayatını tehlikeye atıyor

Tunceli'de bazı vatandaşlar tarafından koruma altındaki yaban keçileri için kara yoluna tuz dökülmesi, insanlar ile yaban hayvanlarının hayatını tehlikeye atıyor. Yetkililer, kara yoluna tuz dökülmemesi konusundaki uyarılarını yineliyor.

Tunceli-Ovacık Karayolu'nda bazı vatandaşlar tarafından yaban keçileri için zaman zaman yollara tuz dökülüyor. Tuz için yola inen yaban keçileri, yuvarladıkları kayalarla bir yandan kara yolunu kullanan sürücüler için tehlike oluştururken, öbür yandan da kendi hayatlarını riske atıyor.

Tuz için kara yoluna inen koruma altındaki yaban keçileri bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi yetkilileri, vatandaşları kara yoluna tuz dökmemeleri konusunda uyardı. Yetkililer, bunun hem yaban hayatına zarar verdiğini hem de kara yolunu kullanan insanlar için risk oluşturduğunu ifade etti.