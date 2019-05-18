İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karayolundan geçen kurt görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 2 kurt yola indi, yoldan geçen bir kişi hayvanlardan birini görüntüledi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 kurt yola indi, yoldan geçen bir kişi hayvanlardan birini görüntüledi.


Pülümür İlçesi ile Erzincan sınırında bulunan Sansa Deresi mevkisinde iki kurt karayoluna indi. Bu sırada yoldan araçla geçen Muzaffer Akyüz, kurtları fark etti. Akyüz, hızla hareket eden hayvanlardan birini cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde karayolundan karşıya geçen kurt, ormanlık alana doğru giderek izini kaybettirdi.


Karayolunda araçla gittikleri sırada iki kurt çıktığını belirten Muzaffer Akyüz, "Son derece hızlı hareket eden kurtlardan ancak birini kısa süreliğine görüntüleyebildim. Karayolunda karşıdan karşıya geçen kurtlar, ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.