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Karda yola inen 3 ayı görüntülendi

Tunceli’de yoğun kar yağışı altında karayoluna inen anne ve iki yavru boz ayı görüntülendi.

Tunceli'de yoğun kar yağışı altında karayoluna inen anne ve iki yavru boz ayı görüntülendi.


Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında bulunan Munzur Vadisi yakınlarında kış uykusunda olması gereken 3 ayı yola çıktı. Yolda araçla giden bir kişi anne ve yavruları olduğu tahmin edilen 3 boz ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre yolda giden ayılar, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.


Görüntüleri çeken Metin Batur, ayıları bir anda yolda gördüklerini belirterek, bir süre çekim yaptığını ardından da ormanlık alana doğru kaçarak gözden kaybolduğunu aktardı.

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