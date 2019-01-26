Karlı yollar yaya aşıldı, yaşlı kadın sedyeyle taşınarak kurtarıldı

Tunceli'de yolu karla kapalı bir mezrada rahatsızlanan yüksek tansiyon hastası yaşlı kadının imdadına AFAD ve sağlık ekipleri yetişti. Yürüyerek ulaşılan mezrada sedyeye alınan kadın, yine karda uzun süre yaya olarak taşınarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Nazımiye İlçesi'ne bağlı Turnayolu Köyü Boncuk Mezrası'nda yaşayan 61 yaşındaki yüksek tansiyon hastası Nimet Atik rahatsızlandı. Bunun üzerine Atik'in yakınları durumu 112 Acil Komuta Merkezine bildirdi. Mezra yolunun kapalı olması nedeniyle sağlık ekibi de hasta kadına ulaşmak için AFAD'dan destek istedi.

Turnayolu Köyü'ne kadar araçla giden AFAD ve sağlık ekibi, yolun karla kapalı olması nedeniyle yaklaşık bir saat boyunca yürüyerek hasta kadına ulaştı. Evinde ilk müdahalesi yapılan hasta kadını ekipler, sedye ile yaklaşık bir saat süren zorlu yaya yolculuğun ardından köyde hazır bekletilen ambulansa ulaştı. Ambulansa alınan yaşlı kadın ilçede bulunan Toplum Sağlığı Merkez'inde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Atik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.