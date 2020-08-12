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Kaya kartalı, doğal ortamına salındı

Tunceli’de bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavi ve beslenme desteğinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Tunceli'de bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavi ve beslenme desteğinin ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı. Kartalı, bırakmadan önce öpen doğa koruma görevlisinin o anları samimi görüntüler oluşturdu.


Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde yaklaşık 20 gün önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nde tedavi altına alındı. Yeterince beslenemediği için bitkin düştüğü belirlenen kartal, tedavi ve beslenme desteğinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal ortamına bırakıldı.


Kartalın salınması esnasında yaklaşık 20 gündür beslenmesiyle yakından ilgilenen bir doğa koruma görevlisinin kartalı öpmesi, samimi görüntüler oluşturdu.

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