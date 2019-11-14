Kayalıklarda mahsur kalan keçiler, 4 saatte kurtarıldı

Tunceli'de kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Olay, Mazgirt ilçesine bağlı Aşağı Tarlacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzgün Yıldız'a ait 3 keçi, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında tırmandıkları kayalıklarda mahsur kaldı. Yıldız, kendi imkanlarıyla mahsur kalan keçilerini kurtaramayınca durumu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden AFAD ekipleri, kurtarma ipleriyle istasyon kurarak keçilerin mahsur kaldığı alana indi. Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu hayvanlar mahsur kaldıkları alandan halatlar yardımıyla yukarı çekildi.

Kurtarılan hayvanlar, sahibini teslim edildi.