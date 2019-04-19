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Kayalıklardan düşen dağ keçisi tedavi altına alındı

Tunceli’de kayalıklardan düştüğü için bacağında doku zedelenmesi oluşan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Tunceli'de kayalıklardan düştüğü için bacağında doku zedelenmesi oluşan dağ keçisi tedavi altına alındı.


Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kayalıklardan düşen dağ keçisinin sol arka bacağında doku zedelenmesi oluştu. Dağ keçisini fark edenlerin haber vermesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri bölgeye gitti. Bölgeden ekipler tarafından alınan 1 yaşındaki erkek dağ keçisi tedavi altına alındı.


Dağ keçisinin tedavisini gerçekleştiren Veteriner Hekim Baran Kar, keçinin kayadan düşmesi sonucu sol arka bacağında doku zedelenmesi olduğunu aktardı. Hayvanda kırık çıkık olmadığını belirten Kar, "Gerekli tedaviyi yaptık. Beş gün boyunca tedavi edeceğiz. Sonra genel durumunu değerlendirip yeniden doğal ortamına bırakacağız" dedi.

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