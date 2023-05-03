Kayıp 3 genç için su tahliyesi yapılacak

Tunceli Valiliği, Munzur Çayı'nda kaybolan 3 genci arama çalışmaları çerçevesinde Uzunçayır Baraj Gölü'nden su tahliyesi yapılacağını bildirdi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kayıp olan vatandaşlarımız için devam eden arama kurtarma çalışmalarına fayda sağlaması amacıyla 03.05.2023 günü saat 21.00 itibarıyla baraj kapakları açılarak Uzunçayır Baraj Gölü'nden su tahliyesi yapılacaktır. Bu sebeple; Uzunçayır Baraj Gölü'nün mansabında kalan köy ve yerleşim yerlerinde su kenarlarından uzak durulması, hayvan otlatılmaması, çiftçilik yapılmaması önem arz etmektedir” denildi.