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Kayıp Gülistan, baraj gölünde didik didik aranıyor

Tunceli’de 217 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku, çok sayıda ekibin katılımıyla Uzunçayır Baraj Gölü’nde didik didik aranıyor.

Tunceli'de 217 gün önce kaybolan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku, çok sayıda ekibin katılımıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nde didik didik aranıyor.


Tunceli'de 217 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 217 günde de çok sayıda ekibin katılımıyla devam etti. Su kodu 900 metreden 885 metreye düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde uzman ekipler tarafından belirlenen 3 kilometrelik alanda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD ekipleri hem su altı hem de su üstü aramaları gerçekleştiriyor.


Çalışmaları yakından izleyen Abla Aygül Doku, çalışmaların ilk günkü gibi titizlikle yürütüldüğünü belirterek, “Eğer Gülistan bu sudaysa bu aramalarda mutlaka bulunması gerekiyor. Çalışmalara emek veren herkese teşekkür ediyorum. Suda yapılan çalışmaların aynı titizlikle karada da yürütülmesi gerekiyor. Şüpheli şahıslar üzerinde de titizlikle durulursa bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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