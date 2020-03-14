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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 70. gününde

Tunceli’de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına 70.

Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına 70. gününde de devam ediliyor.


5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısında devam ediyor. AFAD, polis ve jandarma ekipleri tarafından baraj gölü üzerinde botlarla arama çalışması gerçekleştirilirken, polis ve jandarma ekipleri de köpekler eşliğinde kıyı taramaları gerçekleştiriyor.


Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kente gelen 4 kişilik uzman heyetin de çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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