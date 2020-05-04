Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları çok sayıda ekiple sürüyor

Tunceli'de 121 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları baraj gölünde sürüyor.

5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü İkincisi Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam ediliyor.Ankara, Samsun ve Mersin'den deniz polislerinin yanı sıra Çanakkale Polis Eğitim Merkezi ekibi ile İstanbul'dan gelen jandarmaya ait SAK'lar Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda çalışma yürütme başladı. Dalgıçların yanı sıra AFAD ekipleri de botlarla taramalar gerçekleştirdi.

Çalışmaları takip eden Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, “Yılmaz Kardeşimizi 44 gün sonra bulduktan sonra ekipler buraya aktarıldı. Hepimizin ortak kararı bu suyun 7 metre kadar daha düşürülmesi. Çünkü bu şekilde aramalar zor oluyor" dedi.