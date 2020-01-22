Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'de 18 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmaları 750 bin metrekarelik alana kaydırıldı.

5 Ocak tarihinden itibaren haber alınmayan Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken kayıp olduğu günü görüntüleri araç içi kamerasına yansıyan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları genişletildi. Bugün Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki çalışmalar tamamlanarak Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen 750 bin metrekarelik alana kaydırıldı. Valilik koordinesindeki çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Van ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri, Kızılay, AFAD ve Kayseri Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürürken, dalgıçlar da belirlenen bölgelere botlarla taşınarak dalışlar yapıyor. Karadan da devam eden arama çalışmalarına iz bulma köpekleri ve drone yardımıyla jandarma ile özel harekat polisleri katılıyor. Öte yandan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında havadan da helikopterlerle destek verildiği belirtildi.

Tunceli'ye gelen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Orhan Sarıbal ile milletvekilleri de Gülistan Doku'yu arama çalışmalarını yerinde inceleyerek İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı.

Gülistan Doku'nun ailesiyle de görüşen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e anne Bedriye Doku, Gülistan'ın artık Türkiye'nin kızı olduğunu söyleyerek bulunması için yardım istedi. Bedriye Doku, "Kızım ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini istiyorum” dedi.

Abla Aygül Doku ise, "Son derece titizlikle yürütülen arama çalışmaları için başta Vali Tuncay Sonel olmak üzere herkese teşekkür ederken, “Gülistan Türkiye'nin kızı. Annem, ben sesleniyoruz. Artık Sayın Cumhurbaşkanımız dahil tüm liderlerin sesimize ses vermesini istiyoruz" dedi.

Aile bireylerini dinleyen ve arama çalışmalarını izleyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.