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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli’de 19 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları hem baraj gölünde hem de karada devam ediyor.

Tunceli'de 19 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları hem baraj gölünde hem de karada devam ediyor.


5 Ocak tarihinden itibaren haber alınmayan Munzur Üniversitesi Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor. Valilik koordinesindeki çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Van ve Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Malatya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri, Kızılay, AFAD ve Kayseri Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri katılıyor.


En son Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç kamerasına takılan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 19. güne girdi. Uzunçayır Baraj Gölü'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından su altı görüntüleme cihazı (ROV) ile arama çalışmaları sürerken diğer ekipler de baraj gölünün her iki yakasında detaylı çalışma gerçekleştiriyor. Baraj Gölü sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez taranırken polis özel harekat, AFAD, JAK köpekli arama timi ile helikopterler tarafından da karadan ve havadan arama çalışmalarına destek veriliyor.


Öte yandan Gülistan Doku'nun ailesi de arama çalışmalarını ilk günden itibaren bölgede takip ediyor.

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