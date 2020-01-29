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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.


Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en son Sarı Saltıuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.


Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam eden arama çalışmaları kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri botlar ve ROV ile tarama yaparken Bitlis'ten gelen dalgıç polisler tarafından da dalışlar gerçekleştiriliyor.


Karadan da jandarmaya ait iz bulma ve kadavra köpeğiyle devam eden çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı.

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