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Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor, baraj kodu düşürüldü

Tunceli’de 5 Ocak tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 37.

Tunceli'de 5 Ocak tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 37. günde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Uzunçayır Barajı'ndan su tahliyesi yapılırken, Doku'nun staj için gittiği bir okulda öğrenciler tarafından çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.


Tunceli'de 5 Ocak tarihinde kaybolan ve en son Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları soğuk havaya rağmen sürüyor. Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki su seviyesi Cuma gününden bu yana düşürülürken JAK, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri, AFAD ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından göldeki arama çalışmalarına devam ediliyor.


Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken Gülistan Doku'nun staj için gittiği bir okulda çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.


Görüntülerde, Gülistan bir arkadaşıyla öğrencilere ders anlatırken görülüyor.

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